В НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації



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Податкова знижка, нарахована та виплачена відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, не вважається доходом для цілей декларування

Кошти, повернуті як податкова знижка за навчання дитини, не вважаються доходом, тому їх не потрібно вказувати в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«На «гарячу лінію» Національного агентства минулого тижня надійшла велика кількість запитань, що стосуються доцільності внесення в розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суми коштів, повернутих з податку на доходи фізичних осіб за навчання дитини», – йдеться в повідомленні.

Національне агентство зазначає, що податкова знижка, нарахована та виплачена відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, не вважається доходом для цілей декларування та не зазначається у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Нагадаємо випадки, коли річна декларація не подається:

доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Податкового кодексу України;

доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими вже був сплачений податок на доходи фізичних осіб;

доходи у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких вже було сплачено податок.

Обов’язок подавати декларації виникає при отриманні:

доходів від інших фізосіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (податкових агентів);

доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

іноземного доходу;

в інших передбачених Кодексом випадках.

Нагадаємо:

Громадяни, які у 2019 році отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін у податкову звітність Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції.

Як повідомлялося, міністр, яка скаржилася на низьку зарплату, потрапила в гучний скандал через купівлю квартири.

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