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    Податкова перевиконала план по ПДВ на 10,8 млрд за лютий: Верланов розкрив деталі

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    <span>Очільник Державної податкової служби Сергій Верланов</span> - Податкова перевиконала план по ПДВ на 10,8 млрд за лютий: Верланов розкрив деталі
    Очільник Державної податкової служби Сергій Верланов

    У ДПС зазначили, що результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування тощо

    У лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

    Про це інформує ДПС.

    У Державній податковій службі зазначили, що цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків.

    У повідомленні вказується, що з початку року до бюджету надійшло вже 17,8 млрд грн зборів від ПДВ при запланованих 16,9 млрд грн. Таким чином, за січень-лютий податкова перевиконала індикатив, встановлений Міністерством фінансів, на 5,1% (+0,9 млрд грн).   

    Крім того, зауважили у податковій, якщо порівнювати із лютим минулого року, то сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування) зросло на 80,3%, або на 4,8 млрд грн.

    Загалом у лютому платниками задекларовано на 9,8% більше, ніж у лютому минулого року. При цьому, підкреслюють у податковій, оподатковуваний обсяг постачання зріс лише на 2,7%, тобто зростання надходжень від ПДВ випереджає темпи зростання економіки.

    «Важливо, що податковою було задоволено усі заявки бізнесу на відшкодування. Це - наша спільна перемога та приємна новина для держави та всіх українців», - у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.

    «Особливо хочу подякувати підприємцям, податки яких забезпечують життєдіяльність держави Україна. Найголовніше завдання нової податкової – створити для людей та компаній такі умови, щоб сплачувати податки було зручно та швидко!» - підкреслив він.

    Нагадаємо, раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

     

    податки Держбюджет ПДВ Україна Сергій Верланов Державна податкова служба
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