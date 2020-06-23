Українські банки у травні скоротили прибуток майже на третину, — НБУ



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За даними НБУ, банки в травні скоротили прибуток майже на 30%

Платоспроможні банки України в травні отримали 3,756 млрд грн чистого прибутку. Це на 29,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (5,313 млрд грн).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланям на дані НБУ.

За п’ять місяців чистий прибуток банків збільшився на 23,6% - до 28,96 млрд грн. Доходи банків зросли на 10,8% порівняно з показником за аналогічний період 2019-го (до 109,53 млрд грн). Процентні доходи скоротилися на 525 млн грн (0,8%) — до 63,19 млрд грн, а комісійні доходи і результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу зросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн).

Витрати банківської системи становили 80,57 млрд грн, що на 6,8% більше, ніж за п’ять місяців 2019 року. Зокрема, процентні витрати скоротилися на 6,7% (до 28,86 млрд грн), комісійні збільшилися на 28,1% (до 8,89 млрд грн), а відрахування в резерви — на 37,9% (до 7,98 млрд грн).

Раніше повідомлялося, що за чотири місяці 2020 року українські банки отримали 25,208 млрд грн чистого прибутку — в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом в 2019-му прибуток банківського сектору становив 60 млрд грн. Це майже втричі більше, ніж роком раніше.

Напередодні у Мінфіні відзвітували, як банки збільшили видачу пільгових кредитів. Зазначається, що в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» банки-партнери видали 82 нових кредити на 104,67 млн грн в період з 15 по 19 червня.

До слова, НБУ дозволив банкам ігнорувати нервових клієнтів.

Також у Нацбанку вважають, що економіка Україна вже пройшла найбільший спад.