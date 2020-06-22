НБУ дозволив банкам ігнорувати нервових клієнтів



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Новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року.

28 квітня 2020 року набули чинності нові вимоги закону з питань фінансового моніторингу

Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів. Про це йдеться у постанові НБУ №65.

«У зв'язку з набуттям чинності 28 квітня 2020 року нових вимог закону з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризикоорієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», - ідеться в повідомленні.

Раніше НБУ оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій.



Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності),

ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити,

неможливо зв'язатися з клієнтом за наданими ним адресою або номером телефону й електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації),

клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потребам,

клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку,

клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимогами законодавства в сфері фінмоніторингу і внутрішньої системи фінансового моніторингу банку,

клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтверджуючі документи або роз'яснення,

клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав,

клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом,

рахунками декількох клієнтів, між якими немає логічно з'ясовних взаємозв'язків, управляє один і той самий представник,

подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;

клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку тощо.

Нагадаємо, новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року. Зокрема, він збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох (операції політично значущих осіб і їхніх сімей; перекази за кордон, операції з готівкою; операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).



Для звичайних громадян одним з основних нововведень стала заборона на поповнення карток через термінали більш ніж на 5000 гривень без ідентифікації клієнта.

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