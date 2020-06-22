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    Економіка та фінанси

    НБУ дозволив банкам ігнорувати нервових клієнтів

    • Розсилка
    Новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року.&nbsp; - НБУ дозволив банкам ігнорувати нервових клієнтів
    Новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року. 

    28 квітня 2020 року набули чинності нові вимоги закону з питань фінансового моніторингу

    Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів. Про це йдеться у постанові НБУ №65.

    «У зв'язку з набуттям чинності 28 квітня 2020 року нових вимог закону з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризикоорієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», - ідеться в повідомленні.

    Раніше НБУ оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій.

    Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

    • не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності),
    • ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити,
    • неможливо зв'язатися з клієнтом за наданими ним адресою або номером телефону й електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації),
    • клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потребам,
    • клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку,
    • клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимогами законодавства в сфері фінмоніторингу і внутрішньої системи фінансового моніторингу банку,
    • клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтверджуючі документи або роз'яснення,
    • клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав,
    • клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом,
    • рахунками декількох клієнтів, між якими немає логічно з'ясовних взаємозв'язків, управляє один і той самий представник,
    • подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;
    • клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку тощо.

    Нагадаємо, новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року. Зокрема, він збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох (операції політично значущих осіб і їхніх сімей; перекази за кордон, операції з готівкою; операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).

    Для звичайних громадян одним з основних нововведень стала заборона на поповнення карток через термінали більш ніж на 5000 гривень без ідентифікації клієнта.

    Як повідомлялося, у Нацбанку вважають, що економіка  Україна вже пройшла найбільший спад. 

    З 12 червня цього року Нацбанк знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України.

    Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн.

    Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярда гривень місцевих бюджетів.

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