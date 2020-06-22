НБУ дозволив банкам ігнорувати нервових клієнтів
28 квітня 2020 року набули чинності нові вимоги закону з питань фінансового моніторингу
Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів. Про це йдеться у постанові НБУ №65.
«У зв'язку з набуттям чинності 28 квітня 2020 року нових вимог закону з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризикоорієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», - ідеться в повідомленні.
Раніше НБУ оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій.
Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:
- не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності),
- ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити,
- неможливо зв'язатися з клієнтом за наданими ним адресою або номером телефону й електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації),
- клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потребам,
- клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку,
- клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимогами законодавства в сфері фінмоніторингу і внутрішньої системи фінансового моніторингу банку,
- клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтверджуючі документи або роз'яснення,
- клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав,
- клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом,
- рахунками декількох клієнтів, між якими немає логічно з'ясовних взаємозв'язків, управляє один і той самий представник,
- подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;
- клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку тощо.
Нагадаємо, новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року. Зокрема, він збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох (операції політично значущих осіб і їхніх сімей; перекази за кордон, операції з готівкою; операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).
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