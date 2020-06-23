У Мінфіні відзвітували, як банки значно збільшили видачу пільгових кредитів



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За тиждень кількість виданих позик зросла майже в 2,5 рази

За тиждень банки видали 82 нових кредиту за програмою «Доступні кредити»

За минулий тиждень банки збільшили видачу Доступних кредитів: кількість виданих позик зросла майже в 2,5 рази, а їх загальна сума — в 4,4 рази.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Зазначається, що в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» банки-партнери видали 82 нових кредити на 104,67 млн грн в період з 15 по 19 червня.

Відзначається, що тижнем раніше банки видали 34 кредиту на 23,7 млн гривень. Всього з моменту старту програми в лютому, банки видали 721 «доступних кредитів» на 509,43 млн гривень.

«Розширення кола уповноважених банків збільшує кількість підприємців, у яких є можливість отримати державну підтримку. Тільки за минулий тиждень уповноважені банки уклали практично 11% кредитів, виданих за весь період дії програми», - зазначив директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев.

Також він зазначив, що не дивлячись на введений урядом інструмент рефінансування бізнесу, який постраждав під час карантину, інвестиційні кредити все ще користуються популярністю.

Нагадаємо, минулого місяця два нових банки приєдналися до програми пільгових кредитів «5-7-9%».

Як відомо, держава з 1 березня запустила другу частину програми дешевих кредитів під 5-7-9% річних, в межах якої надаватиме кредитні гарантії тим позичальникам, які не мають достатньої застави для кредиту у банку.

Кабінет міністрів 15 квітня цього року анонсував «кредитні канікули» для малого та мікробізнесу, що передбачають надання кредитів під 0%, з терміном погашення тіла кредита через рік, основна умова для підприємців - збереження не менше 80% робочих місць.