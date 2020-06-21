Найбільший спад в економіці ми вже пройшли – член Ради НБУ



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Україна пройшла найбільший спад економіки у травні та першій половині червня - член Ради НБУ

Нам було дуже важливо не піти шляхом Італії, - Віталій Шапран

Член Ради Нацбанку Віталій Шапран сподівається, що Україна пройшла найбільший спад в економіці у травні та першій половині червня. Про це Шапран сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами члена Ради НБУ, є «обнадійлива статистика щодо вантажних перевезень, яка вказує на ймовірне поступове відновлення економіки».

Водночас Шапран зауважує, що хоча згортання економіки відбулось за пару місяців, проте її відновлення традиційно буде тривати довго.

«Без наслідків для світової економіки не пройдуть і численні програми монетарного стимулювання та кількісного пом’якшення. Надруковані банками-емітентами резервних валют гроші так чи інакше дійдуть і до ринків, що розвиваються, – і знову ми матимемо ціновий бум на сировинних ринках і сплеск цікавості до ринків, які розвиваються. Але все це вже буде точно не у 2020 році», - зазначив представник Ради НБУ.

Шапран наголошує, що Україні під час пандемії коронавірусу було дуже важливо не піти шляхом Італії. «Досить жорсткі і вчасні карантинні заходи хоч і вдарили по економіці, але вберегли країну від більш жорсткої кризи», - вважає представник Нацбанку.

Шапран запевняє, що уряд діяв правильно, коли запровадив карантин. «Насправді вірус досить сильно впливає на економіку і ігнорування цієї загрози могло призвести до непередбачуваних наслідків. До того ж, у нас фінансова система і система охорони здоров’я не такі міцні, як в Італії», - сказав член Ради Нацбанку.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялося, з 12 червня цього року Нацбанк знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України.

Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн.

Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярда гривень місцевих бюджетів.

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