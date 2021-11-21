Українські вчені назвали найпопулярніші сорти картоплі в Україні

Для створення нового сорту картоплі потрібно 8-12 років

Пересічні городники полюбили «Слов'янку», «Белларозу» та сорт «Невський»

У приватному секторі найпопулярнішим сортом картоплі є «Слов'янка» української розробки. Також популярністю користуються «Беллароза» (німецький сорт) та «Невський», виведений ще за радянських часів. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига.

Фурдига розповів, що у фермерів популярні сорти «Мирослава» та «Скарбниця» (Україна), «Рів'єра», «Коломба» та «Торнадо» (Голландія), «Гранада» та «Беллароза» (Німеччина).

Експерт також пояснив, скільки часу та коштів потрібно для створення нового сорту картоплі.

«Часу – від восьми до 12 років. Як правило, паралельно ведеться робота над створенням кількох сортів. Вартість створення одного – до 2 млн грн... Знову ж таки, сорти виводяться для вирощування на певній території – полісся, лісостеп, степ. У різних сортів різна врожайність, опірність захворюванням тощо», – сказав Фурдига.

Директор Інституту картоплярства додав, що наразі науковці працюють над створенням спеціальної картоплі для чіпсів. Вона довга і невеликого діаметра, ніжна шкірка (щоб її не чистити), у кущі – до 25 бульб.

Також Фурдига назвав сорт картоплі, який не цікавий колорадському жуку.

Як раніше повідомлялося, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

До слова, команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.