Українці купляють картоплю вп’ятеро дорожче, ніж вона йде на експорт

Основним покупцем українського коренеплоду цього року стала Білорусь

Ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку. Про це повідомляє biz.today.ua.

Державна митна служба оприлюднила дані, згідно з якими за підсумками дев’яти місяців 2021 року українські аграрії відправили на експорт картоплі на $1,62 млн.

Торік за аналогічний період було продано за кордон цього овочу лише на $840 тис. Такі дані оприлюднила Державна митна служба.

Найбільше української картоплі закупляла Білорусь. Сусідня держава купила її в нас на суму в $1,58 млн, суттєво збільшивши імпорт картоплі з України.

Українські аграрії продавали в Білорусь картоплю від шести до восьми центів за кілограм, що становить близько 1,6 грн. При цьому всередині країни картопля вже продавалася значно дорожче – по вісім грн., а в самій Україні ціни на картоплю у різних регіонах наразі становлять 8–12, а іноді й 15 грн за кілограм.

Також повідомляється, що за 9 місяців поточного року імпорт картоплі до України скоротився на 21% порівняно з минулим роком. Торік за цей період було закуплено бульби на $53,61 млн, а цьогоріч – лише на $42,24 млн.

Найбільші імпортери картоплі для нас Польща (на $15,76 млн), Нідерланди (на $4,9 млн) та Німеччина (на $4,065 млн).

Нагадаємо, на думку експертів, ціни на продукти в Україні протягом жовтня не знижуватимуться.

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