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    Українці купляють картоплю вп’ятеро дорожче, ніж вона йде на експорт

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    Україна стала одним з основних експортерів картоплі до Білорусі - Українці купляють картоплю вп’ятеро дорожче, ніж вона йде на експорт
    Україна стала одним з основних експортерів картоплі до Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Основним покупцем українського коренеплоду цього року стала Білорусь

    Ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку. Про це повідомляє biz.today.ua.

    Державна митна служба оприлюднила дані, згідно з якими за підсумками дев’яти місяців 2021 року українські аграрії відправили на експорт картоплі на $1,62 млн.

    Торік за аналогічний період було продано за кордон цього овочу лише на $840 тис. Такі дані оприлюднила Державна митна служба.

    Найбільше української картоплі закупляла Білорусь. Сусідня держава купила її в нас на суму в $1,58 млн, суттєво збільшивши імпорт картоплі з України.

    Українські аграрії продавали в Білорусь картоплю від шести до восьми центів за кілограм, що становить близько 1,6 грн. При цьому всередині країни картопля вже продавалася значно дорожче – по вісім грн., а в самій Україні ціни на картоплю у різних регіонах наразі становлять 8–12, а іноді й 15 грн за кілограм.

    Також повідомляється, що за 9 місяців поточного року імпорт картоплі до України скоротився на 21% порівняно з минулим роком. Торік за цей період було закуплено бульби на $53,61 млн, а цьогоріч – лише на $42,24 млн.

    Найбільші імпортери картоплі для нас Польща (на $15,76 млн), Нідерланди (на $4,9 млн) та Німеччина (на $4,065 млн).

    Нагадаємо, на думку експертів, ціни на продукти в Україні протягом жовтня не знижуватимуться.

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    Теги: Білорусь Німеччина експорт імпорт Нідерланди продукти ціни аграрії кордон Державна митна служба
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    Українці купляють картоплю вп’ятеро дорожче, ніж вона йде на експорт