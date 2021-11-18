Українські вчені назвали сорт картоплі, який не цікавий колорадському жуку

Фурдига: «колорадський жук їстиме наш сорт лише від повної безвиході»

Український сорт картоплі «Щедрик» здатний відлякати будь-якого колорадського жука. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига.

Фурдига розповів, що не можна вивести такий сорт, щоб його зовсім не їв колорадський жук.

«Як казав відомий вчений з Білорусі Петро Альсмік (він керував селекцією картоплі з 1935 до 1992 року), створити сорт, стійкий для колорадського жука, – це все одно, що створити вівцю, стійку для вовка», – заявив він.

Але вчений зазначив, що сорт «Щедрик» своїм диким минулим здатний відлякати будь-якого колорадського жука

ілюстрація: «Каталог сортів картоплі» видання Інституту картоплярства НААНУ

«Хоча вже є сорти картоплі, більш-менш стійкі. Наприклад, наш сорт «Щедрик» – у його генеалогії п'ять диких видів картоплі. З пасльонових колорадський жук найбільше любить баклажани. Потім ідуть помідори, картопля, в останню чергу – перець, коли вже нічого не залишилося. Так ось, жук буде їсти «Щедрик» від повної безвиході, коли вже навіть перцю не лишилося», – запевний Фурдига.

Як раніше повідомлялося, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

До слова, команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.

Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.

Раніше директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук повідомив, що вже в листопаді ціни на картоплю зростуть.