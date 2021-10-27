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    Селекціонери вивели морозостійкий сорт картоплі

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    Сорт назвали Wi&ntilde;ay - Селекціонери вивели морозостійкий сорт картоплі
    Сорт назвали Wiñay
    Фото: ARS

    Робота над селекцією тривала кілька років

    Команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.

    За словами Джона Бамберга, керівника проекту та генетика відділу дослідження овочевих культур ARS у Медісоні, штат Вісконсин, перед остаточним відбором сорти пройшли ретельне тестування, щоб визначити їх стійкість до холоду.

    Команда використовувала комбінацію природного морозу, модифіковану побутову морозильну камеру, яка імітувала природний мороз протягом ночі, і точний лабораторний тест, щоб точно визначити, наскільки пошкоджені клітинні мембрани.

    «Як і у всіх видах картоплі, потрібні були роки випробувань і відбору серед тисяч екземплярів, щоб обрати один, гідний бути новим сортом», – сказав Бамберг.

    Тоді перуанські дослідники-партнери перевірили Wiñay у своїй країні.

    Вони вирощували картоплю в декількох регіонах за кілька сезонів і оцінювали реакцію виробників і споживачів. Wiñay показав хороші врожаї, морозостійкість, сприйняття фермерами та споживачами.

    Нагадаємо, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

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    Теги: США урожай Перу
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    Селекціонери вивели морозостійкий сорт картоплі