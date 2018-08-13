«Укргазвидобування» у першому півріччі скоротило прибуток майже на 10%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валовий прибуток «Укргазвидобування» за січень-червень 2018 року скоротився до 18,75 млрд гривень

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» у першому півріччі 2018 року скоротила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 9,71% - до 14,283 млрд гривень.

Про це йдеться в звіті компанії за 1 півріччя 2018 року.

Згідно зі звітом, чистий дохід «Укргазвидобування» за січень-червень 2018 року збільшився на 1,72% - до 37,035 млрд гривень, а валовий прибуток скоротився на 8,46% - до 18,75 млрд гривень порівняно з січнем-червнем 2017 року.

У першому півріччі 2018 року собівартість реалізованої продукції становила 18,28 млрд гривень, що на 14,8% більше, ніж за перше півріччя 2017 року.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

Джерело: УНІАН