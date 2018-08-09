ГПУ та СБУ затримали на хабарі колишнього посадовця ПАТ «Укргазвидобування»



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Facebook Юрія Луценко

Тамразов пропонував 200 тис. дол. хабаря прокурору ГПУ

Правоохоронці затримали на хабарі колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування».

Про це 9 серпня повідомив у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Спільна операція Генінспекції ГПУ та СБУ. Після заяви про пропонування хабаря і отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича», - написав Луценко.

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган у Facebook розповіла подробиці затримання.

Нагадаємо, 9 серпня оперативники управління захисту економіки в місті Києві спільно з прокуратурою міста Києва затримали посадовця, який вимагав від представника комерційної структури 20 тисяч доларів.