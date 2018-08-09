  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ГПУ та СБУ затримали на хабарі колишнього посадовця ПАТ «Укргазвидобування»

    • Розсилка
    ГПУ та СБУ затримали на хабарі колишнього посадовця ПАТ «Укргазвидобування»
    Facebook Юрія Луценко

    Тамразов пропонував 200 тис. дол. хабаря прокурору ГПУ

    Правоохоронці затримали на хабарі колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування».

    Про це 9 серпня повідомив у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Спільна операція Генінспекції ГПУ та СБУ. Після заяви про пропонування хабаря і отримання доказів затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича», - написав Луценко.

    Прес-секретар Луценка Лариса Сарган у Facebook розповіла подробиці затримання.

    Нагадаємо, 9 серпня оперативники управління захисту економіки в місті Києві спільно з прокуратурою міста Києва затримали посадовця, який вимагав від представника комерційної структури 20 тисяч доларів.

    Читайте також
    Укргазвидобування Юрій Луценко СБУ корупція в Україні хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ