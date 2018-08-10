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    Тамразова арештували на два місяці, суд призначив заставу у 3 млн

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    Олексій Тамразов - Тамразова арештували на два місяці, суд призначив заставу у 3 млн
    Олексій Тамразов

    Суддя додав, що у разі потреби термін арешту може бути продовжений

    Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

    Таким чином, Тамразов має бути під вартою до 7 жовтня. Суддя додав, що у разі потреби термін може бути продовжений.

    Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

    Джерело: РБК-Україна

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