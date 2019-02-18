Екс-власник банку «ВіЕйБі» Бахматюк вважає пірровою перемогу НБУ у справі ЛГЗ в Івано-Франківську



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Екс-власник банку «ВіЕйБі» Олег Бахматюк

Бахматюк заявив про готовність до компромісу з Нацбанком з питання порук, запропонувавши мирову угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу

Рішення суду про продаж на публічних торгах лікеро-горілчаного заводу в Івано-Франківську за позовом Національного банку до ТОВ «Станіславська торгова компанія» є пірровою перемогою, так як відмова центробанку від пропозицій про реструктуризацію боргу привела до зупинки і знецінення цього підприємства, вважає екс- власник банку «ВіЕйБі» Олег Бахматюк.

«Хочу привітати Нацбанк з черговою пірровою перемогою: на підприємстві, яке давало роботу 720 людям, приносило по 400 млн грн виручки і 150 млн грн податків щорічно тепер залишилося 5 сторожів», - сказав бізнесмен, власник агрохолдингів «Укрлендфармінг» і «Авангард» агентству «Інтерфакс-Україна», коментуючи судове рішення.

За його словами, з моменту запуску підприємства в 2006 році в нього було інвестовано $42 млн.

«Ми неодноразово пропонували: давайте сядемо і створимо робочу конструкцію, щоб зберегти завод і дати можливість обслуговувати борг. Але нормальна логіка тут не працює: ніхто не хоче брати на себе відповідальність, легше знищити підприємство і продати потім за 5% від вартості на «Прозорро», - заявив Бахматюк.

Господарський суд Києва 11 лютого вирішив звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором, укладеним між НБУ і підконтрольною Бахматюку «Станіславською торговою компанією» на цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів в Івано-Франківську по вул. Промислова, 29. Метою є часткове погашення заборгованості по виданому кредиту Нацбанком банку в жовтні 2014 року кредитом на 1,224 млрд грн.

Крім того восени 2018 року Нацбанк в ряді судів домігся звернення стягнення на майнові комплекси ТОВ «Птахофабрика Київська» в Броварському р-ні під Києвом, Мліївської птахофабрики в Черкаській області та Жовтоводського м’ясопродкомбінату в Дніпропетровській області. А Господарський суд Івано-Франківської області за позовом переданого Фонду гарантування вкладів фізосіб банку «ВіЕйБі» вирішив звернути стягнення на цілісний майновий комплекс Івано-Франківського м'ясокомбінату з холдингу «Укрлендфармінг».

Коментуючи ці судові рішення, Бахматюк зазначив, що вони привели до таких же наслідків. Зокрема, на Івано-Франківському м'ясокомбінаті з 300 співробітників залишилося 10 сторожів, а решта «поїхали в Польщу». За його словами, під загрозою закриття через ініційованих Нацбанком судових суперечок знаходяться до 10 птахофабрик з приблизно 4 тис. працівниками.

«Я не ідеалізую себе, але такої відсутності логіки, як в діях Нацбанку, я ще не зустрічав. Адже хто виграв? - Давайте сядемо, домовимося і знайдемо конструктивну модель, щоб замість 3-5% ви отримали 30-50%» - заявляє бізнесмен.

Він стверджує, що зупинка підприємств відразу знецінює їх приблизно вдвічі, а розрив логістичних ланцюжків в постачанні сировини та готової продукції, який забезпечували їм агрохолдинги, знижує цю ціну ще більш істотно.

Бахматюк зазначив, що після понад року складної роботи із залученням Ernst & Young та інших незалежних посередників подібний сценарій спрацював з Ощадбанком, з яким «Укрлендфармінг» і «Авангард» домовилися про реструктуризацію боргу на 4,4 млрд грн в рамках процедури, визначеної законом «Про фінансову реструктуризацію».

«Але в Нацбанку цю логіку не хочуть чути. Апріорі я віднесений до ворогів. На кожне звернення про можливі варіанти реструктуризації ми отримуємо ще більше агресії. Обраний шлях нічого не робити, і займатися полюванням на відьом», - вважає екс-власник банків «ВіЕйБі» і «Фінансова ініціатива». За його словами, НБУ посилається на те, що закон не дозволяє знайти формалізований підхід до таких пропозицій.

Говорячи про переговори із зовнішніми кредиторами, О.Бахматюк сказав, що вони «теж замучились через цю нерозв’язну ситуацію», але більш конструктивні. «З багатьма ми знайшли спільну мову, хоча деякі радикалізувалися, так як така підвішена ситуація триває вже четвертий рік», - пояснив власник «Укрлендфармінга» і «Авангарду», нагадавши, що за цей час кредиторам було виплачено $470 млн.

Як повідомлялося, НБУ 20 березня 2015 року вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк, а в червні 2015 року визнав неплатоспроможним банк «Фінансова ініціатива». Потім Нацбанк подав на Бахматюка в суд п'ять позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, сумарно заборгували НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн.

У свою чергу, Бахматюк поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ і заявив про готовність до компромісу з Нацбанком з питання порук, запропонувавши мирову угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу перед Нацбанком.

«Укрлендфармінг» є найбільшим агрохолдингом в Євразії. Займається вирощуванням зернових, молока і м'яса, виробництвом яєць і яєчних продуктів.

Земельний банк «Укрлендфармінг» - 570 тис. га, в структуру холдингу входить елеваторна мережа загальною потужністю 2,6 млн тонн одночасного зберігання зерна, ферми з вирощування ВРХ, 19 м'ясопереробних комбінатів. У структурі агрохолдингу «Авангард» - 19 птахофабрик, ферми з вирощування курей-несучок, три репродуктора, три селекційних господарства, 6 комбікормових заводів, завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз», три склади тривалого зберігання яєць.