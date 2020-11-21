«Укрпошта» скасувала комісію за переказ грошей з картки на картку
Відтепер і до 31 грудня у клієнтів з'явилася можливість надсилати гроші онлайн і економити до 150 грн
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«Ми зменшуємо комісію і до кінця року не нараховуємо відсотки на перекази онлайн з карти на карту українських банків. Тепер це лише фіксований тариф в 5 грн за кожен переказ грошей», - написав він.
Смілянський пояснив, що раніше, щоб переказати родичам 14 999 грн необхідно було сплатити 1% від суми переказу, плюс 5 грн тарифу, і загальна комісія за такий переказ становила 150 грн.
«Відтепер і до 31 грудня у клієнтів з'явилася можливість надсилати гроші онлайн і економити до 150 грн», - зазначає Смілянський.
Процентна складова тарифу залишається при переказах «з картки додому» (1%+19 грн) та «з картки до відділення» (1%+5 грн, мінімум 10 грн).
У жовтня НБУ дозволив небанківським фінустановам та операторам поштового зв’язку обслуговувати грошові перекази.
Нацбанк також спростив отримання пенсій і соцвиплат через поштових операторів.
Нагадаємо, що 10 жовтня, гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.