«Укрпошта» скасувала комісію за переказ грошей з картки на картку

Відтепер і до 31 грудня у клієнтів з'явилася можливість надсилати гроші онлайн і економити до 150 грн

Поштовий оператор «Укрпошта» скасував до кінця 2020 року процентну комісію за переказ грошей з однієї банківської картки на іншу через сайт «Укрпошти», залишивши лише фіксовану складову тарифу.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Ми зменшуємо комісію і до кінця року не нараховуємо відсотки на перекази онлайн з карти на карту українських банків. Тепер це лише фіксований тариф в 5 грн за кожен переказ грошей», - написав він.

Смілянський пояснив, що раніше, щоб переказати родичам 14 999 грн необхідно було сплатити 1% від суми переказу, плюс 5 грн тарифу, і загальна комісія за такий переказ становила 150 грн.

«Відтепер і до 31 грудня у клієнтів з'явилася можливість надсилати гроші онлайн і економити до 150 грн», - зазначає Смілянський.

Процентна складова тарифу залишається при переказах «з картки додому» (1%+19 грн) та «з картки до відділення» (1%+5 грн, мінімум 10 грн).

У жовтня НБУ дозволив небанківським фінустановам та операторам поштового зв’язку обслуговувати грошові перекази.

Нацбанк також спростив отримання пенсій і соцвиплат через поштових операторів.

Нагадаємо, що 10 жовтня, гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.