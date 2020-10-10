Гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом



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За словами Ігоря Смілянського, він має багато планів на майбутнє і навіть коронавірус їх не зупинить

Смілянський написав, що почуває себе нормально і продовжує працювати

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський захворів коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Смілянський поінформував, що відразу після прибуття з-за кордону пішов на самоізоляцію.

«Ну що, тепер я теж у статистиці пацієнтів з Covid-19. Але як я писав на масці – у мене є Covid, але я його поб ' ю. Відчуваю себе нормально, всі інструкції лікарів (ну, майже всі) виконую і не зменшую робочий темп», – написав гендиректор «Укрпошти».

За його словами, має багато планів на майбутнє і навіть коронавірус їх не зупинить.

«Я працюю сьогодні і всі зустрічі, які плануються у найближчому майбутньому – відбуватимутьсчя дистанційно, поки не отримаю негативний тест». – написав Смілянський.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 5728 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.