«Укрпошта» під час пандемії відправила у примусову відпустку 20% штату



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Ігор Смілянський розповів, як працює Укрпошта під час пандемії

«Укрпошта» розробила свою методику роботи під час пандемії Covid-19

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розробив методику безупинної роботи в період пандемії Covid-19, замінюючи хворих співробітників раніше відправленими у примусову відпустку працівниками. Про це він сказав в ефірі KSE Business Transformation Week «Трансформаційні лідери. Публічний сектор».

«Оскільки ніхто не знав, як із цим працювати, я розробив свою методику. Я примусово відправляю 20% працівників із кожного підрозділу у відпустку. І таким чином, коли хтось захворює у відділенні - ми відправляємо людей на тести і на карантин, якщо це треба, дезінфікуємо відділення і виводимо людей із відпустки, щоб вони працювали. І так на всіх об'єктах», - розповів Смілянський.

Він наголосив, що за час карантину компанія жодного разу не порушила графіка доставки пенсій і навіть збільшила показники роботи.

«Укрпошта» доставляє пенсії 4 млн пенсіонерів, а це група ризику. У нас працює 65 тис. працівників. Буквально перед нашою розмовою ще одне відділення відзвітувало про хворого клієнта і потенційно – співробітників», - зазначив гендиректор «Укрпошти».

За його словами, навіть із резервом у 20% штату дуже складно налагодити роботу 35 об'єктів сортування та 12 тис. відділень - іноді доводиться відправляти додаткові пересувні відділення, одягати співробітників у спецкостюми тощо.

Як повідомлялося, «Укрпошта» до кінця року запустить 500 нових пересувних поштових відділень в шести областях.

Джерело: Інтерфакс-Україна