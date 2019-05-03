«Укрпошта» затримала перерахунок 43% платежів за газ у Вінницькій області новини компаній



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«Вінницягаз Збут» закликає своїх клієнтів розрахуватися за газ вчасно

У квітні поточного року понад 43% усіх платежів за газ надійшли ТОВ «Вінницягаз Збут» із запізненням. Це кошти, сплачені споживачами через ПАТ «Укрпошта», яке затримує перерахунок до двох тижнів. В цей же час розрахунки через онлайн-сервіси «Вінницягаз Збут» працюють без затримок.

На кінець квітня побутові споживачі газу Вінниччини боргують газопостачальній компанії близько 693 млн грн. Частина цих коштів сплачена споживачами вчасно, однак «Укрпошта» не поспішає перераховувати їх постачальнику газу.

«Ситуація ускладнилась із запровадженням монетизації субсидії. Споживачів зобов’язали самостійно розраховуватися за комунальні послуги отриманими на руки коштами державної допомоги. Сплатити треба вчасно та за призначенням. Населення віддалених сіл не має іншої альтернативи та вимушене сплачувати комунальні рахунки через пошту. Газопостачальна компанія та побутові споживачі-субсидіанти стають заручниками ситуації», - пояснює директор підприємства Василь Сопільник.

Значно швидше надходять платежі за газ, здійснені через онлайн-сервіси компанії такі як Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот 7104 у Viber, мобільні додатки 104 Mobile та 104 MobileLight.

Ефективною також є оплата через відділення банків, термінали самообслуговування, системи інтернет-платежів Portmone.com, iPay.ua, «Ощад 24», «Приват 24». Споживачі газу міста Вінниці можуть також швидко розрахуватись через платіжну систему Центру муніципальних систем управління.

ТОВ «Вінницягаз Збут» закликає своїх клієнтів розрахуватися за газ вчасно та обрати для цього якомога ефективніший спосіб оплати. Це допоможе уникнути непорозумінь при розрахунках за газ та отриманні субсидії.