Посол США в Німеччині пригрозив санкціями за «Північний потік – 2»



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Посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл

З американської точки зору, цей газопровід («Північний потік – 2» – ред.) не тільки транспортує газ, а й має високий санкційний ризик - Гренелл

Посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомляє Focus.

У своєму інтерв'ю виданню Гренелл заявив, що за участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік – 2» німецьким компаніям загрожують санкції США.

«З американської точки зору, цей газопровід («Північний потік – 2» – ред.) не тільки транспортує газ, а й має високий санкційний ризик», - зазначив американський посол.

Нагадаємо, раніше лідер німецького Християнського-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер стала на захист спорудження «Північного потоку-2». Політик додала, що розуміє занепокоєння сусідніх держав стосовно цього газопроводу.

Як повідомлялося, міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійним російський газ, який поставляється до Європи. Перрі порівняв покупку російського газу з покупкою дешевих автомобілів.

Додамо, труби «Північного потоку-2» почали укладати в російських водах. Передбачається, що Solitaire протягом місяця укладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах, а судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних.