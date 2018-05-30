«Укрзалізниця» візьме кредит на закупівлю 3,5 тисяч вагонів

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Вагон «Укрзалізниці»

Передбачається, що ЄБРР виділить $150 млн, а загальну вартість проекту оцінюють у $240,7 млн

ПАТ «Укрзалізниця» планує створити окрему вагонну компанію, яка придбає 3,5 тис. вагонів за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це заявив в.о. голови правління Євген Кравцов на конференції UZ: Investor Day 2018.

«Цей проект реалізовуватимуть шляхом створення спеціальної вагонної компанії, на баланс якої будуть передані вантажні вагони, придбані за кредитні кошти», - повідомив він.

Передбачається, що ЄБРР виділить $150 млн, а загальну вартість проекту оцінюють у $240,7 млн. Частину цих коштів профінансує сама «Укрзалізниця» і також за рахунок грантів за програмами технічної кооперації.

В інформації банку зазначається, що йдеться про закупівлю близько 6,5 тис. напіввагонів за загальної потреби компанії приблизно в 24 тис. напіввагонів.

Кравцов пояснив, що за умови створення окремої вагонної компанії вагони зможуть працювати на ринку перевезень як приватний парк і заробляти значно більше інвентарного парку.

До слова, з середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

Джерело: Інтерфакс-Україна