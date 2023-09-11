Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва

Кошти від продажу або оренди майна Лєбєдєва підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Серед активів Лєбєдєва дві квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м²

Кабінет міністрів передав майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва в управління Фонду державного майна України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Зазначається, що у липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора. Серед активів – дві квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони знаходилися у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.

Окрім цього, уряд передав Фонду держмайна активи колаборантки Катерини Мартьянової, яка є заступником голови громадської палати так званої Донецької народної республіки.

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«Фонд державного майна України здійснить всі необхідні процедури для державної реєстрації прав власності на зазначені активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання щодо приватизації або передачі в оренду зазначеного майна», – йдеться в повідомленні.

Кошти від продажу або оренди санкційного майна підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Хто такий Лєбєдєв?

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія.

Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області.

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Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира». Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

Раніше проти нього Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира»