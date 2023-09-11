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Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
Кошти від продажу або оренди майна Лєбєдєва підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії
фото з відкритих джерел

Серед активів Лєбєдєва дві квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м²

Кабінет міністрів передав майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва в управління Фонду державного майна України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що у липні ВАКС в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора. Серед активів – дві квартири у Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Раніше вони знаходилися у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнєва. 

Окрім цього, уряд передав Фонду держмайна активи колаборантки Катерини Мартьянової, яка є заступником голови громадської палати так званої Донецької народної республіки.

«Фонд державного майна України здійснить всі необхідні процедури для державної реєстрації прав власності на зазначені активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання щодо приватизації або передачі в оренду зазначеного майна», – йдеться в повідомленні.

Кошти від продажу або оренди санкційного майна підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. 

Хто такий Лєбєдєв?

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія.

Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області.

Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира». Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

Раніше проти нього Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира»

Теги: Фонд державного майна пропагандист Україна росія

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