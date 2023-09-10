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Російських пропагандистів не пустили на пресконференцію Макрона на саміті G20

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російських пропагандистів не пустили на пресконференцію Макрона на саміті G20
Доступ представникам преси країни-агресора обмежила охорона
фото: скріншот із відео

Доступ представникам преси країни-агресора обмежила охорона

Російських пропагандистів не пустили на пресконференцію президента Франції Еммануеля Макрона. Трапилося це на полях саміту G20 в Індійському Нью-Делі. Французький лідер 10 вересня підсумовував роботу після церемонії закриття саміту.

Доступ представникам преси країни-агресора обмежила охорона.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, однією з недопущених виявилася головна редакторка видання «Russia News» Катерина Надольська. Уточнивши з якої країни журналістка і почувши відповідь, що з Росії, охоронці перегородили їй шлях.

Раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену G20 підсумкову декларацію. У відомстві розчаровані слабким текстом документа.

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: охорона

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