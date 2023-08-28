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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Російська пропаганда націлилась на відомих українців

glavcom.ua
Враховуючи, що Ломаченко та Усик суперзірки світового спорту — за них дуже чіпко взялась ворожа пропаганда і РПЦ
Фото: facebook.com/Alexanderusyk

До суперечок стосовно Усика і Ломаченка

Обоє суперталановиті і дуже анатомічно породисті чоловіки. Прям як з картин про козацьких старшин та запорожців.

Однак враховуючи, що обидвоє суперзірки світового спорту – за них дуже чіпко взялась ворожа пропаганда і РПЦ. На якомусь етапі пушкіністи вважали через все це, що це їхні ісконно пушкіністанскіє боксери. В Кремлі навіть мали серйозний план дати спортсменам росгромадянство.

Але у 2022 року ворожі окупанти прийшли у дім Усика, на₴рали у дитяче ліжечко, викрали одного з кумів так, що донині нема жодних відомостей про його долю – тому він і поміняв свою публічну позицію. «Ми сказали доньці, що 24 лютого дня народження не буде, бо почалась війна», – сказала в інтерв‘ю дружина Усика Катерина. Враховуючи, що для нього родина важлива – це був потужний фактор змін.

Із публічних інтерв’ю подружжя Усиків стало відомо, що окупанти викрали з дому бойлер, накрали спортивних костюмів, і начіпляли по периметру багато гранат. Усик знайшов записи, де окупанти-кадирівці радіють з того, що грабують хату «того самого Усика».

Щодо Ломаченка. Пушкіністанський мір не прийшов до нього в хату. Він не відчув окупації, тому його все влаштовує. І продовжується публічне самозакопування.

Я колись читатиму лекцію студентам про вплив ворожих наративів на публічних людей, і як саме цей інструмент освоїла РФ – якраз покажу це на прикладі Усика.

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Джерело
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Теги: Олександр Усик Василь Ломаченко війна пропаганда окупанти

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