Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира»

У Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія

Російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, який є артдиректором студії «Студия Артемия Лебедева», потрапив під українські санкції. Обмеження своїм указом запровадив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє відповідний указ глави держави.

Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Які санкції наклали на Лєбєдєва:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення фінансових операцій.

Санкції ввели на п'ять років.

Хто такий Артемій Лєбєдєв

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. В Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza.

У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира».

Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

Нагадаємо, у серпні 2019 року дизайнер Артемій Лєбєдєв повідомив в YouTube, що з політичних причин виїхав з родиною з Росії.