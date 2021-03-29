Уряд Австрії виділив 1,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні

Україна є і залишатиметься найбільшою проблемою на європейському континенті, заявив глава австрійського МЗС

Уряд Австрії виділив 1,5 мільйона євро для фінансування гуманітарних проєктів в Україні, на Сході якої вже сім років триває збройний конфлікт.

Про це заявив глава австрійського МЗС Александер Шалленберг під час виступу у Національній раді Австрії.

«1,5 мільйона євро підуть в Україну. Ми не повинні забувати: Україна є і залишатиметься найбільшою проблемою на європейському континенті. Про це слід забувати», – заявив міністр, коментуючи виділені урядом кошти у Фонд закордонних катастроф (AKF).

За словами міністра, що Україна – це та «гаряча точка», яка знаходиться у безпосередній близькості від Австрії.

Загалом австрійський уряд спрямував у 2021 році у Фонд закордонних катастроф 13,5 млн євро. Ці кошти будуть розподілені між австрійськими неурядовими організаціями для втілення гуманітарних проєктів у низці країн.

Близько 7 млн євро спрямовуються на проєкти в чотирьох африканських країнах – Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна–Фасо. Ще 2,5 млн євро підуть у Ліван та Йорданію для допомоги сирійським біженцям.

Джерело: Укрінформ