Встановлено імена російських терористів, що катували українців у донецькому концтаборі

Трьох керівників тюрми назвав журналіст Станіслав Асєєв

Встановлено особи основних військових злочинців, що викрадали мешканців Донецька та піддавали їх тортурам у концтаборі «Ізоляція». Про це з посиланням на дані Bellingcat на своїй сторінці у Facebook повідомляє колишній вʼязень терористів «ДНР», журналіст і письменник Станіслав Асєєв.

За даними письменника, керували «Ізоляцією» наступні особи:

Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний «Товстий». Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 587195 Зайняв місце Палича (Куликівського Дениса) як куратора «Ізоляції».

Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний «Бут». Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 616516. Права рука Кривоноса, один з старших по зміні.

Єрьомічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний «Єрмак». Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 627493. «Головний любитель молодих дівчаток на «Ізоляції», – пише про нього Асєєв.

Асєєв підкреслює, що троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності.

Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, пише журналіст, можна офіційно пред'являти претензії Російської Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, «що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС».

«Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягували людей з електроопіки в камери, де вони і далі повинні «тримати стіну плачу». Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми», – написав Асєєв.

Станіслав Асєєв під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку. Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією «ДНР» до 29 грудня 2019 року.

Асєєв є одним із найвідоміших в’язнів донецьких бойовиків. Методи жахливих катувань у в’язниці «Ізоляція», в яку російські гібридні сили перетворили колишній артцентр, він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї про життя окупованого Донецька, за які, власне журналіст і був арештований, склали книгу «В ізоляції». Асєєв є автором роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала».

Нагадаємо, що книга есеїв «В ізоляції» колишнього політв'язня Станіслава Асєєва отримала Шевченківську премію-2021 з літератури.