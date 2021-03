Кулеба звернувся до світової спільноти з приводу загибелі українських солдат

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні спільноту засудити ескалацію напруженості в зоні розведення сил на Донбасі, яку провокують дії Російської Федерації. Приводом для звернення стала загибель чотирьох українських військовослужбовців поблизу селища Шуми Торецької міськради Донецької області в п'ятницю.

Russian aggression against Ukraine drags on. 23 UAF soldiers killed in 2021. Last week Russian forces attacked UAF positions near Shumy, killing 4 our soldiers. I call on international community to condemn the latest Russian escalation in the strongest terms. Our fallen heroes