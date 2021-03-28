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    Кулеба звернувся до світової спільноти з приводу загибелі українських солдат

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    МЗС України звинуватило Росію в загибелі українських солдат - Кулеба звернувся до світової спільноти з приводу загибелі українських солдат
    МЗС України звинуватило Росію в загибелі українських солдат

    Міністр закордонних справ звинуватив Росію у смерті чотирьох військовослужбовців поблизу села Шуми

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні спільноту засудити ескалацію напруженості в зоні розведення сил на Донбасі, яку провокують дії Російської Федерації. Приводом для звернення стала загибель чотирьох українських військовослужбовців поблизу селища Шуми Торецької міськради Донецької області в п'ятницю.

    «Російська агресія проти України затягується. У 2021 році загинуло 23 солдати ЗСУ. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ біля Шумів, внаслідок чого загинули 4 наші солдати. Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію Росії», – написав Дмитро Кулеба у Twitter.

    Він також назвав імена загиблих: це 27-річні Сергій Гайченко і Максим Абрамович, 43-річний Сергій Коваль та 47-річний Сергій Барнич.

    Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

    Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.

    Також стало відомо, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

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    Теги: МЗС ЗСУ міністр обстріл агресія Дмитро Кулеба
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