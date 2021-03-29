В Білому домі розробляють проект паспортів вакцинації від Covid-19

Імовірно, сертифікати будуть безкоштовними, американці зможуть отримати їх в електронному вигляді

Білий дім спільно з американськими компаніями працює над введенням сертифікатів вакцинації від коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

За інформацією видання, адміністрація президента США Джо Байдена співпрацює з приватними компаніями в розробці паспортів вакцинації.

Як пише газета, в США все частіше власники бізнесу заявляють, що їм будуть потрібні докази вакцинації, «перш ніж вони знову відкриють свої двері».

Відзначається, що розробкою подібних паспортів займеться Міністерство охорони здоров'я.

Імовірно, сертифікати будуть безкоштовними, американці зможуть отримати їх в електронному вигляді.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації від коронавирусной інфекції Covid-19 стануть доступні в Євросоюзі до 15 червня.

До слова, у четвер, 25 березня, депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.