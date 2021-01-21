Уряд має зупинити імпорт струму з Росії і Білорусі, – Гройсман

За словами Гройсмана, завдання Росії – це встановити контроль над українською енергосистемою, зруйнувавши вітчизняну генерацію і вугільну галузь

3 січня Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. За цей період було закуплено майже 70 млн кВт годин

Поставки російської електроенергії в Україну – це елемент гібридної війни і уряд повинен невідкладно зупинити імпорт з Росії і Білорусі.

Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна24».

«Уряд має заборонити будь-який імпорт. Уряду треба сконцентруватися не на тому, щоб закуповувати в Росії електричну енергію. Їм треба будувати енергетичний міст з Європейським Союзом. Ми маємо бути інтегровані до єдиної енергетичної європейської системи. І от тоді там буде повний, повноцінний ринок і буде повна наша безпека. А те, що сьогодні відбувається, я вважаю, що це диверсія. І ця диверсія не припиняється», - заявив Гройсман.

За словами екс-прем’єра, завдання Росії – це встановити контроль над українською енергосистемою, зруйнувавши вітчизняну генерацію і вугільну галузь.

«Це питання контролю України, це гібридна війна. Вони заходять з енергетичними ресурсами – вони починають контролювати Україну. Цього неможливо допустити», – додав колишній прем’єр.

Нагадаємо, 3 січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. За цей період було закуплено майже 70 млн кВт годин на суму близько 100 млн грн.

Попередній імпорт струму з Білорусі та Росії, який здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року, призвів до найбільшої в історії незалежності кризи на енергоринку. Тоді було закуплено понад 1 млрд кВт годин.