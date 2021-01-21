Коронавірус у світі: хворобу виявили у понад 97 млн людей

Кількість смертей від Covid-19 зросла до 2 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 70 млн осіб

У світі станом на 21 січня коронавірус зафіксували у понад 97,3 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 69,8 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (24 432 829), Індія (10 595 660), Бразилія (8 638 249), Росія (3 595 136), Велика Британія (3 515 796), Франція (3 023 661), Італія (2 414 166) та Іспанії (2 412 318).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (406 001), Бразилії (212 831) та Індії (152 718).

Нагадаємо, в Україні за добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.