Тих, кого на російських каналах називають бандитами і непотребом, на Донбасі росіяни призначають «елітою республік»

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ДНР получила коварный удар в спину. В программе Скабеевой на канале «Россия 1» вышел сюжет о финансовых пирамидах, в котором то ли случайно, то ли специально показали одного из ближайших соратников Пушилина, лидера ОД «Донецкая республика» Алексея Муратова. До войны они с Пушилиным вовлекали людей в пирамиду МММ.

В своей программе Скабеева гневно осуждала МММщиков, называла их бандитами, мошенниками и проходимцами. Словом, нагло потопталась по скрепам ДНР. Не удивлюсь, если после такого ее объявят в Донецке агентом киевской хунты.

То есть, когда МММщики разводят граждан России – они мошенники и мерзавцы. А когда разводят жителей Донбасса – то это патриоты, антифашисты и защитники. Тех, кого на федеральных каналах называют бандитами и отребьем, на Донбассе россияне назначают «элитой республик». И хотят, чтобы Украина им особый статус дала.

Джерело: блог Дениса Казанського

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