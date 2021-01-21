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    Думки вголос

    ДНР отримала підступний удар в спину від російських пропагандистів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Муратов&nbsp;&ndash; один з найближчих соратників Пушиліна - ДНР отримала підступний удар в спину від російських пропагандистів
    Муратов – один з найближчих соратників Пушиліна

    Тих, кого на російських каналах називають бандитами і непотребом, на Донбасі росіяни призначають «елітою республік»

    Мовою оригіналу

    ДНР получила коварный удар в спину. В программе Скабеевой на канале «Россия 1» вышел сюжет о финансовых пирамидах, в котором то ли случайно, то ли специально показали одного из ближайших соратников Пушилина, лидера ОД «Донецкая республика» Алексея Муратова. До войны они с Пушилиным вовлекали людей в пирамиду МММ.

    В своей программе Скабеева гневно осуждала МММщиков, называла их бандитами, мошенниками и проходимцами. Словом, нагло потопталась по скрепам ДНР. Не удивлюсь, если после такого ее объявят в Донецке агентом киевской хунты.

    То есть, когда МММщики разводят граждан России – они мошенники и мерзавцы. А когда разводят жителей Донбасса – то это патриоты, антифашисты и защитники. Тех, кого на федеральных каналах называют бандитами и отребьем, на Донбассе россияне назначают «элитой республик». И хотят, чтобы Украина им особый статус дала.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЗМІ ДНР пропаганда
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