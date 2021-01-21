Як соцмережі відреагували на продаж «Ліги сміху» Зеленського в Росію. Добірка фотожаб

Розважальне шоу жартівники з мережі почали називати «Лігою сміху на крові»

Продаж франшизи «Ліги сміху» російському каналу «СТС» обурив багатьох українців в соціальних мережах.

Зокрема, скандал навколо популярного шоу почали іронічно порівнювати з подіями навколо Липецької кондитерська фабрики «Рошен». Сам ж проєкт жартівники з мережі почали називати «Лігою сміху на крові».

Нагадаємо, російський телеканал «СТС» запускає шоу «Ліга сміху» – франшизу канал купив у шведського дистриб’ютора Eccho Rights, з яким «Студія Квартал 95» співпрацює з 2012 року.

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, в Україні торговою маркою «Ліга сміху» володіють Володимир Зеленський, Борис і Сергій Шефір, редактор «Ліги сміху» Андрій Чивуріна, керівник Drive Production Наум Барула і Андрій Яковлєв (режисер, сценарист і продюсер). Право власності, серед іншого, на цю торговельну марку Володимир Зеленський згадував у своїй декларації.

Зазначимо, що «Квартал 95» прокоментував продаж франшизи «Ліги сміху» російському каналу «СТС». «Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися», – заявили у «Студії «Квартал 95».

Купівлю франшизи на українське шоу «Студії «Квартал 95» вже підтвердив учасник креативної команди російської «Ліги сміху» редактор «Міжнародного союзу КВК» Євгеній Донських.

Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав лише від ТОВ «Квартал 95» роялті на загальну суму 4 мільйона 354 тисячі 832 гривні, зафіксовано в його декларації.