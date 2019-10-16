Уряд на аукціоні продав облігацій на 1,15 млрд грн



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Мінфін продав облігації на 2 роки зі ставками дохідності 15,36% та на 1 рік з дохідністю 17,25%

Міністерство фінансів України залучило до бюджету 1,15 мільярда гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Такі дані наводить Міністерство фінансів за підсумками традиційного аукціону з продажу облігацій, який відбувся 15 жовтня.

Зокрема, Мінфін продав облігації на 2 роки на загальну суму 114,98 мільйона гривень та ставками дохідності 15,36%, на 1 рік на суму 500 мільйонів гривень та з дохідністю 17,25%.

Також уряд продав короткострокові цінні папери терміном на 91 день на загальну суму 500 мільйонів доларів. Дохідність цих облігацій склала 15,74% річних.

Нагадаємо, що під час попереднього аукціону з продажу облігацій до бюджету залучили 2,15 мільярда гривень.