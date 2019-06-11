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    Економіка та фінанси

    В Україні продають високовольтну лінію за 92,76 млн грн

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    В Україні продають високовольтну лінію за 92,76 млн грн

    Лінія складається з 329 опор, допоміжного обладнання та обладнання підстанцій

    У Системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставили на продаж високовольтну лінію довжиною 92,8 кілометра у Сумській області. Вартість лоту складає 92,76 мільйона гривень.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

    Лінія складається з 329 опор, допоміжного обладнання та обладнання підстанцій. Загальна площа земельної ділянки під опорами високовольтної лінії складає 13,95 тисячі квадратних метрів.

    «Це великий лот для потенційних інвестицій у розвиток енергетичної галузі Сумської області. Думаю він буде цікавий як великим гравцям, так і місцевому бізнесу», — повідомив директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

    Аукціон з продажу високовольтної лінії відбудеться 8 липня.

    Раніше у СЕТАМ виставили на продаж 114 заборонених для використання в Україні двигунів гвинтокрилів.

    СЕТАМ — це державне підприємство, створене з метою здійснення електронних торгів конфіскованим майном.

    Нагадаємо, у лютому цього року Укргазбанк продав бізнес-центр на вул. Великій Васильківській, 39 у Києві за 182,16 млн грн.

    аукціон
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