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    Економіка та фінанси

    Уряд призначив Єгора Прокопчука головою Держслужби з безпеки на транспорті

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    Останнім місцем роботи Прокопчука стала посада генерального директора ДПП &laquo;Кривбаспромводопостачання&raquo;, яку він займав з 2016 по 2020 рік - Уряд призначив Єгора Прокопчука головою Держслужби з безпеки на транспорті
    Останнім місцем роботи Прокопчука стала посада генерального директора ДПП «Кривбаспромводопостачання», яку він займав з 2016 по 2020 рік

    Єгор Прокопчук 1986 року народження, має декілька вищих освіт

    Кабінет міністрів 26 серпня призначив новим головою Державної служби з безпеки на транспорті («Укртрансбезпеки») Єгора Прокопчука. Таке рішення було прийнято 26 серпня на засіданні уряду.

    До відома, Єгор Прокопчук 1986 року народження, має декілька вищих освіт.

    Зокрема, в 2007 році він закінчив Національний технічний університет України (КПІ) за спеціальністю «прикладний системний аналіз» і Міжнародний університет фінансів в Києві за спеціальністю «фінанси».

    У 2008 році Прокопчук закінчив George Brown College (Торонто, Канада) за фахом «міжнародний бізнес», в 2012 і 2013 роках закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за двома спеціальностями: фінанси і правознавство.

    Останнім місцем роботи Прокопчука стала посада генерального директора ДПП «Кривбаспромводопостачання», яку він займав з 2016 по 2020 рік.

    У 2014 році був начальником управління діловодства та контролю Одеської ОДА, в 2014-2016 роках головою ГО «Центр захисту одеситів» і главою наглядової ради ТОВ «ТРК» Нова Одеса».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДПП «Кривбаспромводопостачання» вийшло з затяжної фінансової кризи, скоротивши заборгованість підприємства у понад двічі і реструктуризувало борги. До 2020 року середня зарплата в «Кривбаспромводопостачання» збільшилася з 4300 грн. до 9200.

    У листопаді 2019 року Криворізькі ЗМІ повідомляли, що на підприємстві «Кривбаспромводопостачання» з'явився єдиний в Кривому Розі сучасний офіс open space в стилі лофт.

    Державна служба України з безпеки на транспорті ( «Укртрансбезопасность») є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

    Також повідомлялося, що 26 серпня «Укрзалізницю» очолив Володимир Жмак: що про нього відомо.

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