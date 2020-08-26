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    Економіка та фінанси

    Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада

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    За словами голови уряду, нині влада готує лікарні до прийому хворих у рамках другої хвилі коронавірусу, - Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада
    За словами голови уряду, нині влада готує лікарні до прийому хворих у рамках другої хвилі коронавірусу,

    Обмеження і зонування територій за кольорами будуть діяти щонайменше до 1 листопада - Шмигаль

    Кабінет міністрів у середу, 26 серпня, продовжив адаптивний карантин до 1 листопада через збільшення випадків захворювання коронавірусом. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу.

    «Обмеження і зонування територій за кольорами будуть діяти щонайменше до 1 листопада», - сказав Шмигаль.

    За словами голови уряду, нині влада готує лікарні до прийому хворих у рамках другої хвилі коронавірусу, закуповують засоби індивідуального захисту для медиків.

    Шмигаль подякував медикам за їхню роботу у рамках боротьби із коронавірусною інфекцією та закликав людей дотримуватися простих правил безпеки — носити маски, мити руки та дотримуватися дистанції.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу  584 людини (вчора 346), померли –  36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці,  померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

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