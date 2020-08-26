Уряд хоче залишити у державній власності близько 600 підприємств



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В управлінні держави залишаться стратегічно важливі підприємства

У середу, 26 серпня, Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який визначає перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Отже, до переліку об’єктів, заборонених до приватизації, входить близько 600 держпідприємств.

Про це повідомив у Фейсбуці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд схвалив законопроєкт, який визначає перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Ми пропонуємо залишити в управлінні держави приблизно 600 об’єктів», - заявив Шмигаль.

За його словами, ці об’єкти визначалися за такими критеріями: підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; підприємства, що є природними монополіями та підприємства, діяльність яких має критично важливе значення для суспільства.

«Серед таких об’єктів «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Укрзалізниця», «Укрпошта» та інші», - уточнив Шмигаль.

За його словами, у державній власності залишиться й одне з головних космічних підприємств країни — Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова. «За минулі роки на «Південмаші» сформувалася заборгованість у розмірі понад 300 млн грн. Це борги як по зарплаті працівникам, так і по сплаті податків та зборів... Сьогодні на доручення Президента ми врегулювали це питання, визначивши порядок погашення заборгованості з виплати заробітної плати та ЄСВ», - заявив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що стратегічно важливі підприємства залишаться в управлінні держави, а «проведення чесної та прозорої приватизації дасть потужний поштовх для розвитку економіки та бізнесу».

«Передача неефективних підприємств у керування приватних управлінців принесе Україні додаткові інвестиції та нові робочі місця», - вважає Шмигаль.

Раніше Міністерство економіки розробило законопроєкт, яким визначило перелік об'єктів, заборонених до приватизації. У першу чергу це підприємства, що забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави, а також підприємства, діяльність яких має важливе значення для суспільства.