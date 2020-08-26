«Укрзалізницю» очолив Володимир Жмак: що про нього відомо



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Новий очільник «Укрзалізниці» Володимир Жмак

Керівником «Укрзалізниці» став член наглядової ради аеропорту «Бориспіль»

Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця».

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 26 серпня.

Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту «Бориспіль». У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента «Київстару» – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

«Укрзалізниця» з 2017 року залишається без повноцінного голови правління. Останнім таким керівником був поляк Войцех Бальчун. Після нього на посаді в. о. були Євген Кравцов, Желько Марчек та Іван Юрик.

Євгена Кравцова Кабмін звільнив 29 січня цього року.

Після цього обов'язки голови правління тимчасово виконував член наглядової ради Желько Марчек.

15 квітня Марчека було звільнено з посади і призначено Івана Юрика новим виконувачем обов'язків голови правління компанії.