Уряд прогнозує наступного року зростання експорту на 10%

Прем'єр зазначив, що Україна увійшла до топ-10 найбільших експортерів агропродукції

Кабінет міністрів прогнозує зростання українського експорту наступного року на 10% - до 55,7 мільярда доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. «Експорт зросте з 50,7 мільярда доларів до 55,7 мільярда доларів», - сказав прем'єр. Гройсман нагадав, що за час дії зони вільної торгівлі



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За прогнозами, експорт має зрости до 55,7 млрд доларів

Прем'єр зазначив, що Україна увійшла до топ-10 найбільших експортерів агропродукції

Кабінет міністрів прогнозує зростання українського експорту наступного року на 10% - до 55,7 мільярда доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

«Експорт зросте з 50,7 мільярда доларів до 55,7 мільярда доларів», - сказав прем'єр.

Гройсман нагадав, що за час дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з 1 січня 2016 року експорт українських товарів в європейські країни зріс на 10%.

«Ми в топ-10 найбільших експортерів аграрної продукції, по багатьох позиціях ми входимо до першої п'ятірки, але це говорить, що нам потрібно більше інвестувати в експорт», - сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді.

Також на субсидії наступного року уряд виділить 64,3 млрд грн.

Уряд прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.

Джерело: УНІАН