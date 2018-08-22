Уряд схвалив стратегію управління державним боргом України



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Серед пріоритетів уряду в управління державним боргом передбачено зростання частки боргу у національній валюті

Кабінет міністрів України ухвалив нову стратегію управління державним боргом.

Відповідне рішення схвалили на засіданні 22 серпня.

За словами виконувачки обов’язків міністра фінансів України Оксани Маркарової, основною метою стратегії є досягнення частки державного боргу по відношенню до ВВП України на рівні 60% до кінця 2018 року, 52% до кінця 2019 року та не більше 49% від ВВП до кінця 2020 року.

«Крім цього, ми ставимо не тільки кількісну ціль, але і якісні цілі. Ми хочемо мати більш рівномірний графік погашення боргу з продовженням термінів, хочемо залучити більше довгострокового пільгового фінансування від МВФ і не тільки», — зазначила Маркарова.

Серед пріоритетів уряду в управління державним боргом також передбачено зростання частки боргу у національній валюті. Наразі ж більша частина державних запозичень України у доларах.

«Також дуже важливо розвивати наші відносини з інвесторами. Ми всі зараз читаємо з новин, що відбувається у наших сусідів у Туреччині... Це точно приклади, які не треба наслідувати. Тому гарні та здорові стосунки з інвесторами — це надзвичайно важливо», — додала Маркарова.

За словами виконувачки обов’язків Мінфіну, у стратегії управління боргом передбачено мінімізацію ризиків державного боргу, яку можливо буде зробити діями Кабміну.

На думку Маркарової, ухвалення стратегії управління державним боргом сприятиме економічному зростанню України та дасть більше впевненості іноземним та вітчизняним інвесторам, що придбали боргові цінні папери України.