Уряд склав кошторис і перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020 році



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В Україні у 2020 році планують відремонтувати 4 тис. кілометрів доріг

Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг, на яких запланували виконання ремонтно-будівельних робіт у 2020 році. Загальний обсяг фінансування цих робіт має скласти 31 млрд 528 млн 105 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Зазначається, що насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю),

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка,

Будівництво південного обходу м. Дніпра, Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ),

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя,

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв,

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг),

Н-03 Житомир – Чернівці.

«Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення», — йдеться в повідомленні.

Загалом у 2020 році планують відремонтувати 4 тис. кілометрів доріг.