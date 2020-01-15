Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)
Наразі розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині вулиці Антоновича
У середу, 15 січня, о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».
«Із моменту виявлення пошкодження увечері 13 січня три бригади «Київтеплоенерго» працювали у цілодобовому режимі. Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині», - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:00 співробітники «Київтеплоенерго» завершили заповнення системи теплоносієм та переключення клієнтів на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.
Одночасно розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським ШЕУ.
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.
Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.
Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.
Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.
За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.
За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.