Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)



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Аварійні бригади замінили усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м Фото: Київтеплоенерго

Наразі розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині вулиці Антоновича

У середу, 15 січня, о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

«Із моменту виявлення пошкодження увечері 13 січня три бригади «Київтеплоенерго» працювали у цілодобовому режимі. Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині», - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 співробітники «Київтеплоенерго» завершили заповнення системи теплоносієм та переключення клієнтів на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.

Одночасно розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським ШЕУ.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела . Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.