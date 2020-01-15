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    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)

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    Аварійні бригади&nbsp;замінили усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м - Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)
    Аварійні бригади замінили усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м
    Фото: Київтеплоенерго

    Наразі розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині вулиці Антоновича

    У середу, 15 січня, о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

    «Із моменту виявлення пошкодження увечері 13 січня три бригади «Київтеплоенерго» працювали у цілодобовому режимі. Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині», - йдеться в повідомленні.

    Станом на 9:00 співробітники «Київтеплоенерго» завершили заповнення системи теплоносієм та переключення клієнтів на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.

    Одночасно розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським ШЕУ.

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    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)
    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)
    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)
    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: ремонтні роботи завершено (фото)

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

    Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

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