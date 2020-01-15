Після реконструкції стадіон «Старт» у Києві відповідатиме вимогам футбольної Прем’єр-ліги. Проєкт



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Стадіон «Старт» нарешті послужить спорту? Рубрика

Амбітними планами поділився голова Шевченківської райдержадміністрації

Cтадіон «Старт», що на вулиці Шолуденка у Шевченківському районі столиці, знову обіцяють відреставрувати. Це передбачено Програмою економічного і соціального розвитку столиці на 2020 рік, яку затвердили депутати Київради.

«Місто відвоювало у комунальну власність стадіон «Старт», де підприємливі «ділки» збиралися будувати багатоповерхівки, - коментує ситуацію «Вечірньому Києву» голова Шевченківської районної державної адміністрації Олег Гаряга. – Нещодавно Київрада виділила земельну ділянку в постійне користування КП «Спортивний комплекс «Старт». Тепер комунальне підприємство нарешті має можливість приступити до розроблення проєктної документації, проведення її експертизи, затвердження та початку реконструкції стадіону».

Варто пригадати, що у 2010 році споруду та близько п’яти гектарів землі різними схемами були передані приватній компанії для будівництва житлового комплексу. За словами пана Гаряги, після 24-х судових засідань київська влада добилася, щоб стадіон передали спочатку в державну, а згодом у комунальну власність.

Очільник райдержадміністрації рапортує, що поки тривала судова тяганина, стадіон підтримували у належному стані. «Весною вивезли 13 вантажних машин сміття при тому, що вантажопід'ємність кожної машини складає 30 тонн, - каже Олег Гаряга. – Також засіяли траву, але для гри у футбол на професійному рівні треба робити реконструкцію, адже поле поросло бур’янами, втоптаними у землю. Проте після створення КП «Спортивний комплекс «Старт», вдалося вирішити проблему з водопостачанням, зокрема і для того, щоб організувати полив футбольного поля, відремонтувати водомірний вузол, провести освітлення, організувати охорону та прибирання».

За словами пана Гаряги, після реконструкції функціонал футбольного стадіону буде збережений, як і всі пам’ятки історії – колони вхідної групи, меморіал учасникам міфічного «матчу смерті», який відбувся у 1942 році. Крім того, планується створити окрему Алею пам’яті, присвячену всім видатним київським футболістам.

Проект реконструкції стадіону

Сам «Старт» збираються перетворити на стадіон міжнародного рівня, що дозволить проводити на ньому матчі футбольної Прем’єр-ліги. Наприклад, сьогодні арена має лише одну сторону з трибунами, які розраховані на маленьку кількість відвідувачів – до трьох тисяч, а, згідно з міжнародними стандартами, стадіон повинен вміщати не менше п’яти тисяч уболівальників. Крім того, на стадіоні має бути відповідний газон, паркінг та багато іншого. Все це буде враховано під час реконструкції.

Разом з тим, керівник РДА обіцяє, що стадіоном та легкоатлетичною доріжкою навколо нього зможуть користуватися всі бажаючі, але за умови дотримання певних правил. Для цього, наприклад, доведеться використовувати спеціальне взуття. При цьому поруч зі стадіоном планується будівництво окремого спорткомплексу. У закритому приміщенні будуть зали для футзалу, баскетболу, волейболу, фітнесу, великого та настільного тенісу. Найцікавіше, що у новому спорткомплексі з’явиться льодова арена. Це актуально, адже сьогодні у Києві майже не залишилося льодових стадіонів для хокеїстів, фігуристів та просто любителів покататися на ковзанах.

На території стадіону «Старт» планується озеленення, встановлення вуличних тренажерів, облаштування пішохідної зони, бігової та велодоріжки. Окреме місце будуть займати скейт-парк із бетонною чашею та памп-трек. «Пемп-парки дуже популярні на Заході, - розповідає пан Гаряга. – То – набір спеціальних гірок, на яких не треба крутити педалі і можна використовувати будь-які колесні засоби».

За попередніми розрахунками, реконструкція «Старту» має тривати два роки. Орієнтовна вартість робіт – 350-400 мільйонів гривень.

«Наше завдання – зробити такий спорткомплекс, щоб він був не тільки комфортний, але й міг сам себе утримувати, - каже Олег Гаряга. – Наприклад, два рівні підземного паркінгу на 450 авто, які планується побудувати, можна здавати в оренду мешканцям навколишніх будинків. Звичайно, на території комплексу будуть працювати фітнес-кафе, мультифункціональні спортивні зали, які також принесуть дохід у бюджет».

Також очільник РДА повідомив, що найближчим часом мерія планує збудувати накриття над Київським велотреком та трибунами стадіону «Піонер».