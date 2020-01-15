У небезпечному тунелі на Поштовій площі з’явилися світлоповертальні елементи (фото)



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Комунальники змонтували у тунелі змонтували світлоповертальні смуги, катафоти

Посилено безпеку на аварійно-небезпечній ділянці дороги

Столичні комунальники встановили комплекс світлоповертальних елементів у тунелі на Поштовій площі.

Для підвищення безпеки і комфорту учасників дорожнього руху працівники комунальних служб змонтували світлоповертальні смуги, катафоти. На залізобетонних конструкціях з’явились і знаки напрямку повороту, на в’їзді у тунель – вертикальна розмітка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Усі елементи виготовлені з використанням плівок європейського виробництва, які мають якісний світлоповертальний ефект.

Нові елементи допомагають водіям краще орієнтуватись у тунелі і зменшують аварійність ділянки.

Як повідомлялося, з наступного тижня частина вулиці Шовковичної у Печерському районі Києва стане односторонньою.