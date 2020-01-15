  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У небезпечному тунелі на Поштовій площі з’явилися світлоповертальні елементи (фото)

    • Розсилка
    Комунальники змонтували у тунелі&nbsp;змонтували світлоповертальні смуги, катафоти - У небезпечному тунелі на Поштовій площі з’явилися світлоповертальні елементи (фото)
    Комунальники змонтували у тунелі змонтували світлоповертальні смуги, катафоти

    Посилено безпеку на аварійно-небезпечній ділянці дороги

    Столичні комунальники встановили комплекс світлоповертальних елементів у тунелі на Поштовій площі.

    Для підвищення безпеки і комфорту учасників дорожнього руху працівники комунальних служб змонтували світлоповертальні смуги, катафоти. На залізобетонних конструкціях з’явились і знаки напрямку повороту, на в’їзді у тунель – вертикальна розмітка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Усі елементи виготовлені з використанням плівок європейського виробництва, які мають якісний світлоповертальний ефект.

    Нові елементи допомагають водіям краще орієнтуватись у тунелі і зменшують аварійність ділянки.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У небезпечному тунелі на Поштовій площі з’явилися світлоповертальні елементи (фото)
    У небезпечному тунелі на Поштовій площі з’явилися світлоповертальні елементи (фото)

    Як повідомлялося, з наступного тижня частина вулиці Шовковичної у Печерському районі Києва стане односторонньою.

    Київ дороги автомобіль безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ