Уряд створив онлайн-карту всієї інфраструктури країни - радник прем'єра



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Юрій Голик вважає, що онлайн-карта інфраструктури - це основа всього розвитку кожної ОТГ

Онлайн-карта показує, де держава неефективна, і що потрібно міняти, - Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів в інтерв'ю «Дзеркалу тижня», з якою метою уряд створив онлайн-карту всієї існуючої інфраструктури в країні. На карту нанесені, зокрема, школи, садочки, ПТУ, стадіони, ЦНАПи, лікарні, дороги, клуби, бібліотеки і так далі.

«Багато хто не розуміє, чому це важливо, а насправді це основа всього розвитку кожної ОТГ, кожної території, це інструмент планування, наочний показник ефективності та неефективності та інше. Адже неможливо управляти тим, що неможливо виміряти», - сказав Голик.

За його словами, така карта наочно показує, де держава неефективна, і що потрібно міняти.

Голик також розповів, що онлайн-карта інфраструктури стала зразком прикладних завдань, що вирішуються максимум за декілька тижнів.

«Коли сам прем'єрміністр презентує її на телебаченні у вечірній прайм-тайм, а ти знаєш, що зовсім недавно тобі поставили завдання зробити її не за рік, а за пару місяців, і ти зумів організувати процес - це прикладне завдання», - додав Голик.

Раніше Юрій Голик увійшов до сотні найвпливовіших людей України за версією всеукраїнського видання «Кореспондент».