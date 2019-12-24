  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд створив онлайн-карту всієї інфраструктури країни - радник прем'єра

    • Розсилка
    &nbsp;Юрій Голик вважає, що онлайн-карта інфраструктури - це основа всього розвитку кожної ОТГ - Уряд створив онлайн-карту всієї інфраструктури країни - радник прем'єра
     Юрій Голик вважає, що онлайн-карта інфраструктури - це основа всього розвитку кожної ОТГ

    Онлайн-карта показує, де держава неефективна, і що потрібно міняти, - Голик

    Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів в інтерв'ю «Дзеркалу тижня», з якою метою уряд створив онлайн-карту всієї існуючої інфраструктури в країні. На карту нанесені, зокрема, школи, садочки, ПТУ, стадіони, ЦНАПи, лікарні, дороги, клуби, бібліотеки і так далі.

    «Багато хто не розуміє, чому це важливо, а насправді це основа всього розвитку кожної ОТГ, кожної території, це інструмент планування, наочний показник ефективності та неефективності та інше. Адже неможливо управляти тим, що неможливо виміряти», - сказав Голик.

    За його словами, така карта наочно показує, де держава неефективна, і що потрібно міняти.

    Голик також розповів, що онлайн-карта інфраструктури стала зразком прикладних завдань, що вирішуються максимум за декілька тижнів.

    «Коли сам прем'єрміністр презентує її на телебаченні у вечірній прайм-тайм, а ти знаєш, що зовсім недавно тобі поставили завдання зробити її не за рік, а за пару місяців, і ти зумів організувати процес - це прикладне завдання», - додав Голик.

    Раніше Юрій Голик увійшов до сотні найвпливовіших людей України за версією всеукраїнського видання «Кореспондент».

    дороги держава уряд Юрій Голик мапа радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ