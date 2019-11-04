В уряді розробляють критерії ефективності роботи губернаторів і обладміністрацій



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Юрій Голик вважає, що оцінювати роботу облдержадміністрацій потрібно за показниками, які безпосередньо залежать від їхнього професіоналізму та якості менеджменту

Параметри, за якими раніше оцінювали роботу обласних адміністрацій, часто знаходяться поза сферою впливу ОДА - радник прем'єрміністра України

Обласні державні адміністрації та їх керівники повинні мати чітко визначені пріоритети і критерії ефективності своєї діяльності.

Про розробку такого документа повідомив у Facebook радник прем'єрміністра України і колишній радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

«Цього тижня відбулась класна і потрібна нарада у (міністра Кабінету міністрів, - ред.) Дмитра Дубілета. Тема: KPI (англ. Key Performance Indicators - ключові показники ефективності, - ред.) для губернаторів і ОДА. Паралельно схожий документ ми пишемо зараз в Інституті майбутнього для всіх органів місцевого самоврядування», - інформує Голик.

На даний момент ніяких чітких критеріїв не існує. Параметри, за якими раніше оцінювали роботу обласних адміністрацій, часто знаходяться поза сферою впливу ОДА.

«Наприклад, рівень середньої зарплати по області. Як на нього впливає губернатор і ОДА? За великим рахунком, ніяк. Або рівень заборгованостей по заробітній платі. Велика частина такої заборгованості - це держпідприємства. Але саме ті, які ОДА не підпорядковуються. Як на зниження рівня заборгованості може вплинути губернатор? Єдиним совковим способом - зібрати такі підприємства в ОДА і довго кричати на них, бити кулаком по столу і вимагати заборгованість погасити. Допоможе? Звичайно, ні. Борги по зарплаті від ударів губернатора навіть головою об стінку не гасяться. Ну, хіба що з жалю. До стінки», - констатує радник прем'єр-міністра.

Натомість на питання щодо кількості залучених ОДА інвестицій мало хто здатен відповісти. На думку Голика, оцінювати роботу обласних адміністрацій потрібно за показниками, на які вони безпосередньо впливають і які безпосередньо залежать від їхнього професіоналізму та якості менеджменту.

Серед них радник прем'єра назвав капітальні витрати на ремонт і будівництво шкіл, лікарень і доріг, а не на «замазування дірок» і ямкові ремонти. Ще одним показником може бути заміщення споживання газу альтернативними джерелами: відкриття нових котелень на альтернативних видах палива і зростання їх потужності.

«Кількість дітей в черзі в дитячі садки. Тому що ОДА може і повинна будувати нові дитячі садки. Кількість дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьків, які живуть у прийомних сім'ях, Малих Групових Будинках і Дитячих Будинках Сімейного Типу. Тому що діти не повинні жити в інтернатах. І в силах ОДА зробити це. Кількість шкіл, 100% -во доступних для дітей з особливими потребами. Або їх відсоток. Рівень конкурентності в торгах, де замовником є ОДА або її структурні підрозділи», - перераховує Голик.

Він переконаний, що потрібен «базовий набір з декількох показників і окремі для деяких областей, що мають свою специфіку, аби не порівнювати в результаті незрівнянні речі».

«На нараді було цікаво спостерігати за зіткненням двох концепцій - нашої з Дубілетом, в якій ми впевнені, що можливо все і у всьому повинен бути Здоровий Глузд, і концепцією деяких багаторічних чиновників, котрі щиро вірять в історичні догми. Як мені здалося, багато хто з них в результаті точку зору на більш сучасну поміняли», - заявив радник глави уряду.

Раніше Юрій Голик поділився досвідом капітального ремонту доріг в рекордні терміни. На прикладі траси Запоріжжя-Маріуполь показано, що за три місяці можна повністю відремонтувати 130 км траси, включаючи асфальтні роботи та всю дорожню інфраструктуру. «Ми довели, що Укравтодор може працювати швидко і якісно, а нові траси повинні і можуть обчислюватися сотнями кілометрів, а не сумними відрізками», - зазначив Голик.