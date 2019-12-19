Гроші на дороги є, але вони не будуються, - радник прем'єра Юрій Голик



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Радник прем'єр-міністра Юрій Голик

Радник глави уряду розповів, в яких областях ефективно, а в яких ні, розпоряджаються грошима Дорожнього фонду

Через неякісний менеджмент окремих облдержадміністрацій Україна лише у 2019 році недоотримала готових об'єктів інфраструктури мінімум на 7,5 млрд гривень. Такі дані наводить радник прем'єр-міністра Юрій Голик у Фейсбуці.

Сума 7,5 млрд гривень, за даними Голика, складається з грошей, які були перераховані до обласних бюджетів, але не були використані, тільки за двома програмами - Дорожнього Фонду та Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР).

«7,5 млрд гривень не потрапило через систему ProZorro приватним компаніям. Це нестворені робочі місця. Чи невиплачені до місцевих бюджетів податки. І неповернуті з тієї ж Польщі будівельники. Чи непобудовані школи. Чи невідкриті дитячі садки. Чи невідремонтовані дороги», - нарікає Голик.

Причому, ці дані відображають ситуацію лише на кінець листопада, а до кінця року сума зросте ще більше.

Лідерами по використанню грошей, наприклад, Дорожнього фонду є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області, де дорожні гроші були витрачені на 95% і більше.

Гірше за інших грошима Дорожнього фонду розпоряджалися адміністрації Чернівецької, Івано-Франківської, Житомирської та Донецької областей. У цих регіонах залишилися невикористаними більше половини отриманих з бюджету коштів на ремонт доріг.

Втім, показник використання грошей не обов'язково свідчить про якість виконаних робіт.

«Це тільки частина проблеми. Друга її частина - як, куди і на що були використані витрачені гроші», - пише Голик.

На думку радника прем'єра, варто звертати увагу на такі статті витрат, як капітальне будівництво та поточний ремонт.

Капітальний ремонт наочно демонструє презентація Кабміну:

А так званий «поточний» ремонт - це знайомий всім ямковий ремонт, який приносить лише тимчасове полегшення автомобілістам і самим дорогам.

Щоб поточний ремонт не повторювався з року на рік, уряд наполягає на завчасному плануванні об'єктів, які підлягають капітальній реконструкції або будівництву з нуля.