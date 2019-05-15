Уряд ухвалив два варіанти макроекономічного прогнозу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представлений у прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки

Кабінет міністрів схвалив «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», який включає два варіанти показників на цей період залежно від інтенсивності підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«15 травня Кабінет міністрів схвалив розроблений Мінекономрозвитку прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки. Представлений у прогнозі сценарій передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки, які відрізняються між собою рівнем інтенсивності підвищення соціальних стандартів, від чого, у свою чергу, залежатиме динаміка основних макропоказників української економіки на прогнозний період», - ідеться у повідомленні.

Згідно з варіантом 1, у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році - на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% - у 2021 році, 5,3% - у 2022 році.

Відповідно до варіанту 2, у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, у 2022 році - на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% - у 2021 році, 7% - у 2022 році.

На період 2020-2022 років прогнозується подальша реалізація зусиль у напрямку розширення та диверсифікації українського експорту через поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС, Азії та Африки, на фоні прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки в цей період та утримання помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.