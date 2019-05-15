Уряд запровадив нові санкції проти Росії



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Зокрема, Україна розширила заборону на ввезення з Росії транспортних засобів, мінеральних добрив, деяких видів промислової продукції, цементу

Кабінет міністрів України запровадив нові торговельні обмеження проти Росії, заборонивши ввезення низки російських товарів та запровадження нових мит та квот на товари з РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 15 травня.

Зокрема, Україна розширила заборону на ввезення з Росії транспортних засобів, мінеральних добрив, деяких видів промислової продукції, цементу тощо.

Також Україна планує запровадити мита на російські товари та встановити квоти на їхнє ввезення до України. Доходи від нових російських мит планують справляти до спеціального фонду, направленого на стимулювання імпортозаміщення.

Загальна вартість товарів, ввезення яких з Росії заборонив уряд, складає 510 мільйонів доларів на рік.

Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.

Нагадаємо, у квітні уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.

Джерело: Громадське