Старт програми «Безкоштовна діагностика» переноситься через технічні причини



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Раніше програму планували запустити з 1 липня

Програма «Безкоштовна діагностика» може не запрацювати з 1 липня, повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

«Зараз я можу абсолютно чесно сказати, що в мене нема впевненості, що ми стартуємо 1 липня. Усе через те, що є багато технічних аспектів. Ми запустили декларації, потім запустили електронний рецепт, а тут треба запустити електронне направлення», – сказав Петренко.

Національна служба здоров’я разом з урядом приймають рішення щодо відтермінування запуску програми, додав також Петренко. Утім, поки невідомо, на скільки саме часу доведеться це відкласти.

«Амбулаторна спеціалізована допомога буде частиною програми медичної гарантії 100%, вона буде працювати з 2020 року — це однозначно. Чи буде працювати пілот у цьому році та з якого періоду — я не можу сказати», — зазначив голова НСЗУ.

У січні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв, що програма «Безкоштовна діагностика», яка передбачає безоплатні послуги з медичного діагностування, почнеться 1 липня 2019 року. Він стверджував, що програма покриватиме 54 види досліджень. На початку травня глава уряду повідомив, що програма безкоштовної діагностики запрацює протягом року, не посилаючись на конкретні дату.

За даними уряду, у бюджеті на 2019 рік передбачено 2 мільярди гривень на фінансування пілотного проекту з безкоштовної діагностики.